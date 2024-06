A menina foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal Evandro Freire - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 14/06/2024 06:41 | Atualizado 14/06/2024 08:51

Rio - Uma menina de 13 anos foi baleada, na noite desta quinta-feira (13), durante um confronto entre policiais militares e criminosos na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Após ser atingida, A. B. B. N foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde permanece internada após passar por cirurgia.

Segundo relatos de uma familiar, o caso aconteceu na rua da casa da adolescente, enquanto ela voltava do balé. "Nesse momento estamos querendo orações, mas também Justiça! Queremos esclarecimentos", disse.

Nas redes sociais, uma amiga contou ainda que o tiro atingiu a barriga da vítima. "Ela estava na metade do morro quando começou a troca de tiros e acertou a barriga dela", relatou.



De acordo com a Polícia Civil, os PMs narraram que estavam na comunidade da Pixunas para apurar denúncias de extorsões praticadas por traficantes contra motoristas, quando foram atacados a tiros e houve confronto.



O caso está sendo investigado na 37ªDP (Ilha do Governador). As armas dos policiais foram apreendidas e serão encaminhadas para perícia. As imagens das câmeras corporais serão requisitadas para análise. A Delegacia de Homicídios da Capital está auxiliando no andamento das investigações para esclarecer os fatos.



Procurada, a Polícia Militar reforçou que agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador) estavam checando uma denúncia na Rua Brigadeiro Newton Braga, quando houve confronto. Ainda segundo a corporação, os militares foram ouvidos e os armamentos utilizados recolhidos.

"A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório para apurar as circunstâncias do caso, paralelamente às investigações da 37ªDP. Vale ressaltar que a equipe utilizava câmeras operacionais portáteis, e que caso solicitada para colaboração nas investigações, as imagens serão disponibilizadas", disse em nota.