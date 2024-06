Robson Filgueiras Soares já tinha 26 anotações por crimes como furto, roubo e estelionato - Reprodução

Publicado 14/06/2024 08:40 | Atualizado 14/06/2024 08:55

Rio - Um taxista foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (13), por fraudar corridas do aplicativo Taxi.Rio pagas pela prefeitura. Robson Filgueiras Soares foi localizado na Rua Barão do Itapagipe, no Rio Comprido, Zona Norte, e estava com a ferramenta de transporte operando em três dos cinco celulares encontrados com ele. O homem tinha mais de 20 anotações criminais e era considerado foragido da Justiça.

A prisão foi realizada pela 15ª DP (Gávea) com apoio da Superintendência Executiva de Táxi e Transporte Individual de Passageiros (SETT), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). De acordo com as investigações, Robson fazia parte de uma quadrilha que frauda o aplicativo, usando diversos perfis de outros taxistas para monopolizar as corridas pagas pela prefeitura para pacientes em tratamentos médicos nas unidades de saúde públicas, como hemodiálise e quimioterapia.

Além de prejudicar outros taxistas, que não conseguem pegar as corridas, o grupo também coagia os pacientes que usavam o serviço, quando eles questionavam que o motorista no local era diferente do indicado no aplicativo. As investigações tiveram início depois que as vítimas denunciaram os episódios na distrital. Durante a abordagem, Robson tentou subornar os agentes e também foi preso por corrupção ativa.

O taxista era conhecido como "Cronos 5 telefones", por conta do modelo do veículo que dirigia e dos celulares que usava para fraudar as corridas. Robson já tinha 26 anotações por crimes como furto, roubo e estelionato. Um mandado de prisão foi cumprido contra ele por não pagar pensão alimentícia. O motorista também vai responder por estelionato e falsidade ideológica.