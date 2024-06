Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 14/06/2024 20:57

Rio - Uma adolescente de 12 anos denunciou ter sido estuprada por colegas de turma dentro de uma escola da rede municipal. A família e a vítima registraram o caso, que aconteceu na última quarta-feira (12), na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DECAV), na Lapa, Região Central do Rio.

Segundo informações preliminares, o abuso aconteceu durante uma aula de educação física. A vítima conta ter sido levada por três alunos da sua turma, com idades de 12 a 14 anos, para um banheiro que fica abaixo de uma arquibancada do ginásio da escola.

No local, ela teria sido estuprada por um dos adolescentes, enquanto outro a segurava e o terceiro vigiava a porta. A vítima disse a investigadores que tentou gritar e pedir socorro, mas foi agredida pelos alunos que abusavam. Uma colega dela, que ouviu os gritos, também teria sido agredida ao tentar entrar no local.

De acordo com a Polícia Civil, a menina foi encaminha para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) após ser ouvida em depoimento especial. "Os agentes já identificaram e intimaram os adolescentes infratores. A diretora do colégio e algumas testemunhas já foram ouvidas. A investigação está em andamento", comunicou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que não tolera qualquer tipo de violência no ambiente escolar.

"A aluna e a responsável foram acolhidas pela direção da escola e estão recebendo apoio psicológico. A Secretaria instaurou sindicância para apurar o caso e está dando todo o apoio à polícia", informou a pasta.