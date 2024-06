Criminosos dispararam contra a vítima - Reprodução

Publicado 15/06/2024 08:37 | Atualizado 15/06/2024 12:53

Rio - Um motociclista escapou de ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (14), em Madureira, na Zona Norte do Rio. Os criminosos dispararam contra as costas do sargento da Marinha Leandro Araújo de Oliveira, 38 anos, e os tiros pararam em uma agenda que ele carregava.

Imagens nas redes sociais mostram o momento em que o motociclista está passando pela Rua Capitão Couto de Menezes quando dois homens em uma moto o abordam. Um dos suspeitos aponta uma arma para a vítima e dá ordem de parada. Leandro tenta voltar na contramão para escapar e os criminosos atiram. Assista ao vídeo:

Logo em seguida, mais disparos são ouvidos. O motociclista desce da moto e entrega o veículo aos bandidos. No entanto, policias do 9° BPM (Rocha Miranda) que patrulhavam a região percebem a ação e trocam tiros com os suspeitos, que fogem em seguida e deixam a moto para trás. Ninguém ficou ferido.

"Queria agradecer a Deus pelo livramento que me foi concedido e depois ao cabo Ferreira e ao cabo Souza porque, graças a eles, fui impedido de sofrer um assalto. Os vagabundos me abordaram, deram os tiros, dois pegaram nas minhas costas e pararam na minha agenda. Graças aos militares, eles se evadiram", disse Leandro em um vídeo gravado após registrar o caso na 29ª DP (Madureira).

A Polícia Civil informou que os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os assaltantes. As investigações estão em andamento.