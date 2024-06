Parque é inaugurado com muita luz e festa - Divulgação / Prefeitura

Parque é inaugurado com muita luz e festaDivulgação / Prefeitura

Publicado 15/06/2024 21:42 | Atualizado 15/06/2024 22:33

Rio - Foi inaugurado na noite deste sábado (15), o Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio. Com um espetáculo de fogos de artifício, música e muita animação, os moradores puderam celebrar a abertura do novo espaço de lazer da cidade que contará com atrações para todas as idades, Nave do Conhecimento, e ofertas de cursos de tecnologia. A cerimônia contou com a família da jornalista, que pode acompanhar o lançamento da placa com uma homenagem à Susana.

A festa iluminou as cinco grandes torres de iluminação que eram sincronizadas ao som "Deixa Acontecer", do grupo Revelação, do grupo Fat Family e de outros gêneros musicais como funk. Muitas crianças se refrescaram com os esguichos pulverizadores.



Outro ponto de destaque foi a pista de skate que contou com dezenas de praticantes e diversas pessoas ao redor acompanhando as manobras de quem se aventurava no esporte. A festa iluminou as cinco grandes torres de iluminação que eram sincronizadas ao som "Deixa Acontecer", do grupo Revelação, do grupo Fat Family e de outros gêneros musicais como funk. Muitas crianças se refrescaram com os esguichos pulverizadores.Outro ponto de destaque foi a pista de skate que contou com dezenas de praticantes e diversas pessoas ao redor acompanhando as manobras de quem se aventurava no esporte.

Frequentadores puderam utilizar a pista de skate do parque Reprodução / Internet

A autônoma Priscila Ambrósio, moradora de Realengo, esteve na inauguração do parque ao lado do marido, Moisés, e dos filhos Davi, de 14 anos, Ester, de 10, e Isabela, de 6. Ela comemorou a nova opção de lazer na região.



"É algo muito importante, que abrange toda a população. O parque ficou muito bonito. Que todo mundo possa conservar, ter esse cuidado e vir se divertir", celebrou.



Moradora de Padre Miguel, Marisa Nunes comemorou a chegada do parque, que fica mais próximo da sua casa do que o Parque Madureira.



"Vai ser muito bom para as crianças brincarem e se divertirem. E até mesmo para os adultos. Ele é mais perto do que Madureira e outros parques. Aqui não tinha nada. Espero vir mais vezes, durante o dia. E à noite tem esse jogo de luzes, é bem legal" disse Marisa, que levou a filha Gabriela, de 7 anos para conhecer o parque.

Filha da jornalista, Julia Naspolini disse ter ficado honrada com a homenagem feita para sua mãe.



"É o legado dela sendo eternizado pela cidade do Rio. Ela, muitas vezes, no RJ Móvel, pedia por praças, com brinquedos, academia da terceira idade. Um parque dessa magnitude vai trazer lazer, as pessoas podem vir se divertir. Tenho certeza que ela ficaria muito feliz com essa obra para a população. Ter o nome dela é um símbolo a mais, ela também ficaria muito honrada", contou.

Eduardo Paes mostra placa homenageando a jornalista Divulgação / Prefeitura





"Eu posso resumir em duas palavras: alegria e gratidão. A iniciativa de fazer uma obra de tal envergadura para dar acesso ao lazer e ao conhecimento. Isso é prestar atenção ao que as pessoas precisam. Eu venho de Criciúma, uma cidade chamada de capital estadual dos parques. São todos cheios nos fins de semana. Precisamos valorizar o contato das crianças com a natureza. E fico muito feliz de terem lembrado da Susana. Ela fez do trabalho dela um propósito de vida, que se realiza com esse parque. Ela cuidou de muita gente. Estou muito feliz!", declarou a mãe da jornalista, Maria Naspolini

O prefeito Eduardo Paes celebrou a inauguração. "É uma alegria estar aqui. Esse parque que surge hoje é resultado da luta comunitária do povo de Realengo. Um parque 100% verde. Estamos homenageando uma mulher muito especial, que cobrava do governo. Ela fazia isso com muita educação, responsabilidade e respeitando os interesses do Rio de Janeiro. Esse espaço é para que vocês se encontrem, que possam desfrutar. Viva Realengo, viva Susana Naspolini", afirmou.



Atrações



Os visitantes também poderão desfrutar de uma área de lazer inspirada no icônico Gardens By The Bay, de Singapura, e que conta com cinco grandes torres, sendo duas de 17, duas de 26 e uma com 47 metros de altura.

O espaço também conta com local de convivência equipada com churrasqueiras, além de espaços especialmente destinados às crianças, divididos de acordo com a faixa etária. Para os bebês de até dois anos, há uma área dedicada, enquanto as crianças maiores têm à disposição uma piscina para diversão.



Uma das grandes inovações do parque é o reservatório de reuso de água de chuva, com capacidade para 290 mil litros. Essa estrutura ajudará a prevenir enchentes na região, minimizando os alagamentos que costumam ocorrer durante as chuvas fortes. Essa reserva de água poderá ser reutilizada no próprio parque para irrigação dos jardins e limpeza de sanitários.

O parque terá também espaço para o cultivo de alimentos: uma horta composta por dois viveiros, três composteiras, para transformar resíduos orgânicos em adubo, e dez canteiros, sob os cuidados da Prefeitura.

O espaço conta com a décima Nave do Conhecimento da cidade. Com uma área útil de 830 metros quadrados, a estrutura conta com diversos ambientes onde serão promovidas atividades que visam potencializar a experiência digital, com orientação de uma equipe de apoio aos usuários.

A unidade conta com os seguintes espaços: Hall, Recepção, Espaço Audiovisual, Área de Lantable com Biblioteca e Biblioteca Digital, Sala de Aula, Sala de Manobra de Luz do Parque, Espaço Gamer, Sala de Jogos e Espaço de Coworking.



O Parque Realengo Susana Naspolini, localizado na Rua Carlos Wenceslau, funcionará de terça a domingo, das 6h às 22h, e a entrada é gratuita.