Rafael Wolfgramm foi baleado durante a operação no Complexo da Maré - Rede Social

Rafael Wolfgramm foi baleado durante a operação no Complexo da MaréRede Social

Publicado 15/06/2024 19:29

Rafael passou por uma cirurgia delicada logo ao dar entrada no hospital e continua recebendo cuidados intensivos. Desde sua internação, familiares e amigos do sargento têm organizado campanhas nas redes sociais para pedir doações de sangue . Um ônibus com voluntários saiu de Seropédica, na Baixada Fluminense, rumo ao hospital em Bonsucesso para contribuir com as doações.

A operação na Maré deixou um saldo de cinco mortos, incluindo o agente do Bope Jorge Galdino Cruz, de 32 anos. Além disso, 24 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região foram presos. Entre os detidos, sete são naturais de Minas Gerais, dos quais cinco estavam foragidos da Justiça. Durante a ação, um ônibus foi incendiado e uma carreta foi atravessada em vias importantes que margeiam as comunidades do Complexo da Maré, como a Avenida Brasil e as Linhas Vermelha e Amarela, provocando a interdição temporária do trânsito.

As forças de segurança mantiveram a operação na Maré, com policiamento reforçado na região pelo terceiro dia consecutivo. Até o momento, foram apreendidos 11 fuzis, uma metralhadora antiaérea, cinco pistolas, uma espingarda calibre 12, seis carros roubados, duas motos e diversas quantidades de drogas. O material apreendido foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), e os veículos recuperados foram levados ao pátio do 22° BPM (Maré).