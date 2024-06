Rafael Wolfgramm foi baleado durante a operação no Complexo da Maré - Rede Social

Publicado 12/06/2024 09:52 | Atualizado 12/06/2024 09:57





Segundo uma prima do militar, as doações de qualquer tipo sanguíneo podem ser feitas no próprio hospital, que fica na Avenida Londres, número 616, em Bonsucesso, de 12h às 16h. Durante a manhã desta quarta (12), um ônibus com voluntários saiu da Praça Da Gleba, em Seropédica, na Baixada, com destino a unidade de saúde.



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o caso e desejaram melhoras para o sargento. "Primo já já você estará com sua família. Deus no controle. Amigos, peço que todos vocês façam uma corrente de oração para o Rafael Wolfgramm", disse uma prima.



"Deus no controle, em nome de Jesus você vai sair dessa e vai testemunhar o milagre", comentou uma amiga.



"Meus Deus, guarde a vida do meu amigo. Que Deus abençoe a todos que estão ajudando e orando. Estamos em oração e com a certeza que tudo vai dar certo. Força Rafa!", desejou outra.



A operação na Maré, que ocorreu nesta terça-feira (11), deixou cinco mortos , entre eles o agente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Jorge Galdino Cruz, de 32 anos . Além disso, 24 suspeitos foram presos. Entre eles, sete são de Minas Gerais, dos quais cinco estavam foragidos da justiça. Na ação, um ônibus também foi incendiado e uma carreta foi colocada atravessada na pista, provocando o fechamento da Avenida Brasil e das Linhas Vermelha e Amarela

Ainda nas redes sociais, um áudio que viralizou expõe o momento em que os PMs foram encurralados pelos traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Complexo do Maré. "Três canas ali, vamos quebrar a casa com eles dentro. Não vai sair da casa, filha da p*", gritou um dos criminosos que participa do confronto.

Maré tem segundo dia de operação

O Complexo da Maré, na Zona Norte, passa pelo segundo dia consecutivo de operação policial , nesta quarta-feira (12). Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) voltaram a atuar na região desde as primeiras horas da manhã.

A ação ainda conta com agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM) e do 22° BPM (Maré) em diversos pontos das comunidades. Segundo relatos, veículos blindados foram vistos circulando pelas localidades da Baixa do Sapateiro e Morro do Timbau.

Ainda no primeiro dia de operação, além dos cinco mortos e 24 presos, um morador identificado como Revalci Rosa Agues, de 75 anos, foi baleado. Ele está internado com quadro estável no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte.



Segundo a PM, na terça (11), foram apreendidos 11 fuzis, uma metralhadora antiaérea, cinco pistolas, uma espingarda calibre 12, seis carros roubados, duas motos e drogas. O material foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso). Além disso, um esconderijo usado por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) foi localizado. Os veículos recuperados tiveram como destino o pátio do 22° BPM (Maré). A região é o principal destino de carros roubados na Avenida Brasil, segundo investigações.