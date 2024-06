Os integrantes desse grupo paramilitar são acusados pela prática de diversos crimes - Reprodução

Publicado 12/06/2024 16:02 | Atualizado 12/06/2024 16:22

Queimados - Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (12), um miliciano acusado de executar um homem em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele estava escondido no Espírito Santo quando foi detido pelos agentes. Outro miliciano, também acusado pelo homicídio, já estava preso e teve mais um mandado de prisão preventiva cumprido.

Daniel da Silva França, o França, e Jefferson Paixão de Souza, vulgo Barba, são acusados pela morte de João Paulo Cardoso Rocha, em 2023, em uma festa de bar.

Segundo as investigações, na época do crime, a vítima foi abordada pelos criminosos, tentou fugir, mas foi capturada e executada com tiros de pistola. Os criminosos integram uma milícia que atua em diversos bairros do município de Queimados.

Semanas após o crime, Jefferson, que é investigado por outros homicídios, fugiu para Vila Velha, no Espírito Santo. Ele foi preso na localidade, em uma ação conjunta com policiais civis daquele estado. O suspeito estava sendo monitorado há cerca de dois dias. Ele será trazido para o estado do Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça.

Jefferson é apontado como braço direito de Daniel, líder do grupo, que já estava preso desde janeiro de 2024 e, contra ele, foi cumprido mais um mandado de prisão preventiva nesta quarta.

Os integrantes do grupo paramilitar são acusados pela prática de diversos crimes, como homicídios, exploração de gatonet e transporte alternativo e agiotagem, de acordo com a Polícia Civil.