Criança se trancou em guarda-volumes que fica próximo ao chão - Reprodução / Portal Zona Sul Urgente

Publicado 12/06/2024 12:12 | Atualizado 12/06/2024 12:32

Rio - Uma criança ficou presa em um armário do Banco Itaú, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado à noite para resgatar a menor, que teria se trancado no guarda-volumes da agência, na Rua das Laranjeiras.



O espaço fica na área externa do banco e funciona como um cofre para que os clientes deixem seus pertences antes de acessar os caixas. Após ser fechado, o armário só consegue ser destrancado com a utilização de um cartão do próprio Itaú.