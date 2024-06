Van com passageiros atingiu lateral de articulado do BRT - Reprodução

Publicado 13/06/2024 07:17 | Atualizado 13/06/2024 08:32

Rio - Um acidente envolvendo uma van com passageiros e um ônibus do BRT deixou 17 pessoas feridas, na noite desta quarta-feira (12). A batida aconteceu no cruzamento da Estrada dos Bandeirantes com Estrada Coronel Pedro Correa, em Curicica, na Zona Oeste, e foi registrado por câmeras de segurança do Centro de Operações Rio (COR).

Segundo a MOBI-Rio, responsável pelo sistema BRT, o acidente aconteceu depois que a van avançou um sinal no cruzamento. Imagens das câmeras de monitoramento mostram o veículo trafegando pela via, quando colide com a lateral de um articulado, que ainda demora alguns segundos para conseguir parar. O ônibus fazia o trajeto da linha 40 (Madureira x Alvorada).

Por conta da batida, os quartéis de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Alto da Boa Vista do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local e precisaram socorrer 17 pessoas com ferimentos leves, que foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, e para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.

Para o Hospital Lourenço Jorge foram levadas 13 pessoas, sendo seis delas identificadas como Wildjara Pereira Dias, 54, Daniela Cecilia, 31, Marivone de Oliveira, 61, Sérgio Pacheco, 45, Antônia Lucilene, 39, e Maria Luiza Lopes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas uma das vítimas permanece internada e tem quadro de saúde estável. Já para o Hospital Salgado Filho, foram encaminhados quatro feridos, que já receberam alta. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).