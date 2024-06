PM reage a assalto e mata assaltante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/06/2024 17:42 | Atualizado 14/06/2024 19:10

Rio - Um bandido morreu após um policial militar de folga reagir ao assalto na noite de quarta-feira (12), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O assaltante, identificado como Lucas Lopes Braga, foi baleado pelo agente e socorrido a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu e morreu. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação criminosa, que durou cerca de quatro minutos. Veja o vídeo abaixo.



Conforme as imagens, o policial, vestindo uma camisa xadrez, aparece cumprimentando duas mulheres na calçada, às 19h23. Eles param na rua e começam a conversar. Segundos depois, quatro homens desembarcam de um veículo branco e anunciam o assalto. Um dos criminosos tenta esconder o rosto com um pano preto. Enquanto os bandidos recolhem os pertences das vítimas, o PM disfarça a arma na cintura. Entre as vítimas também estava uma mulher com criança de colo.

Quando os quatro bandidos retornam para o carro, o PM saca a arma e inicia os disparos. Eles correm e, então, a imagem para de mostrar os envolvidos. Veja o vídeo:

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que tenta identificar e localizar os demais envolvidos no assalto. O PM registrou a ocorrência na especializada como tentativa de latrocínio (tentativa roubo seguido de morte). A vítima foi ouvida e o carro usado pelos criminosos foi recuperado. As investigações continuam.

A Polícia Militar informou que policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados para prestar auxílio a um PM de folga na Rua Eloi Dias, em Duque de Caxias. De acordo com a vítima, criminosos tentaram roubar seu carro e houve reação. Ao fim dos disparos, foi apreendido um revólver calibre 38 e recuperado um automóvel. Ainda segundo o batalhão, no trajeto à delegacia da área, a vítima observou um segundo veículo que teria participado da ação criminosa, abandonado em uma rua da região.