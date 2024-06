Romário xinga mãe de criança atípica nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 20:31 | Atualizado 15/06/2024 08:51

Rio - "Você é bem escrota e ingrata, sabia, ô babaca?", com estas palavras, o senador Romário (PL-RJ), respondeu a uma mãe de um menino com com TDAH, autismo e deficiência intelectual. Ativista da causa de pessoas com deficiência (PCDs), Dayane Valencio compartilha diariamente, nas redes sociais, sua luta por inclusão, e após fazer uma publicação cobrando a participação de Romário em manifestações e uma atuação mais ativa, foi surpreendida pelas ofensas que recebeu.



Nesta quinta-feira (13), Dayane usou os Stories, do Instagram, para compartilhar uma foto em uma manifestação, onde posava em frente a uma propaganda do documentário "Romário, O Cara". "O único lugar que ele participa das manifestações dos PCDs nestas lutas até o momento - impresso no ônibus", escreveu ela na publicação, que não foi bem aceita pelo senador. "Você é bem escrota e ingrata, sabia, ô babaca?", xingou ele. Dayane não ficou calada e respondeu Romário com um longo texto. Novamente, o senador voltou a insultar a mãe atípica: "Escrota e ingrata".

Nesta sexta-feira (14), Dayane Valencio decidiu, então, compartilhar uma carta aberta endereçada ao senador Romário, em seu perfil do Instagram. "Ingrata, babaca e escrota: foram as palavras do senador Romário Faria proferiu a uma mãe atípica, que estava lutando pelos direitos do seu filho com deficiência, pedindo ajuda dele, assim como outras mães e pais, desde novembro do ano passado", iniciou ela.

"Toda a luta de familiares e pessoas com deficiência foi invalidada e desrespeitada quando o senador Romário não teve a humildade de reconhecer em uma crítica a sua atual postura frente à luta pelo direito à saúde de milhares de famílias. Ao invés de se desculpar e somar na causa, preferiu proferir ofensas a uma mãe atípica. Uma mãe totalmente desgastada que vem lutando em manifestações a meses e com seu filho sem terapia a dois", expôs ela.

Dayane ainda comparou a trajetória de Romário como jogador de futebol a de senador, criticando a falta de compromisso com a causa que usou para se promover durante as eleições de 2022. "Eu, enquanto cidadã que votou nesse senhor, tenho o direito de cobrar a participação do parlamentar em uma causa que o próprio dizia ser sua. Infelizmente, vejo que isso se foi e já não é mais uma realidade, ficou no passado. No presente, jogar no América merece mais atenção do que estar ao lado de quem te colocou no poder, não é mesmo, senhor Romário?", questionou ela.

"É de conhecimento público que o senhor ao longo de sua trajetória, tende a demonstrar uma postura um pouco desrespeitosa em relação às mulheres. No entanto, o que nos entristece ainda mais é a sua falta de respeito e consideração pela cobrança das mães atípicas. O senhor tem recebido mensagens no seu direct desde novembro do ano passado, o senhor tem recebido vídeos de crianças internadas, crianças sem terapia e não nos responde", disse.

"Mas quando toca no seu ego, como tocou hoje, o senhor responde. Eu sou escrota, senhor Romário, eu sou escrota de segunda a sexta há seis anos, levando o meu filho para os tratamentos. Eu sou escrota chorando e seguindo em frente sem que ele perceba, para que ele não sofra. Eu sou escrota há meses lutando pelo tratamento dele. Eu sou escrota para ficar no sol de 40°C manifestando pelo direito básico à saúde, eu sou escrota quando as pessoas não me entendem e invalidam a minha luta", se defendeu Dayane.

"O senhor, como pai de uma filha com deficiência, eu esperava que a sua postura fosse mais ativa e empática diante da situação alarmante que enfrentamos com os planos de saúde. Entendemos que sua filha tem acesso a cuidados particulares, tanto no Brasil quanto no exterior, graças a sua condição financeira privilegiada. Nós, a maioria de nós, pagamos o plano de saúde com muito esforço e dependemos dele, já que o SUS não consegue dar conta da demanda extraordinária que tem", continuou.

"Sua falta de ação diante das nossas reivindicações é uma traição à confiança que depositamos no seu mandato. Esperamos que o senhor reavalie sua postura e assuma a responsabilidade que lhe foi conferida, mostrando com respeito e o comprometimento que as mães atípicas merecem e que os seus filhos merecem", finalizou Dayane.

Procurada pelo DIA, a assessoria de imprensa de Romário afirmou que o senador não irá se posicionar acerca do caso.