Linha de ônibus 850 (Campo Grande-Mendanha) sai da Estação de trem de Campo Grande - Reprodução/Maps

Publicado 14/06/2024 19:02 | Atualizado 14/06/2024 19:04

Rio - A linha municipal de ônibus 850 (Campo Grande-Mendanha), que atende a moradores da Zona Oeste, será retomada nesta segunda-feira (17). Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o serviço prestado pela Expresso Recreio funcionará com viagens de ida e volta todos os dias úteis.

Serão, ao todo, 66 partidas ao longo do dia, com intervalos estimados de 30 minutos entre cada uma. O trajeto percorrido pela linha começa na Estação de Campo Grande, passa pelo West Shopping e termina no Largo do Mendanha.

Com o novo serviço, chega a 176 o número de linhas reestabelecidas ou criadas na cidade desde julho de 2022. A data marca o início do acordo entre o município, o consórcio das empresas de ônibus e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), que determinava a regularização do transporte na cidade, impactado pela pandemia de covid-19, em 2020.

O acordo prevê a manutenção da tarifa em R$ 4,30 paga pelos passageiros, com repasse adicional da prefeitura com base na quilometragem rodada pelos coletivos. A distância é atestada através de sistema de GPS.

Confira o itinerário da linha 850: (Campo Grande-Mendanha)



- Estação de Campo Grande

- Estrada da Caroba



- Estrada das Capoeiras



- Largo da Maçonaria



- West Shopping



- Estrada do Mendanha



- Largo do Mendanha