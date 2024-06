PM foi socorrido por outros policiais após ser baleado em São João de Meriti - Reprodução

PM foi socorrido por outros policiais após ser baleado em São João de MeritiReprodução

Publicado 14/06/2024 18:42

Rio - Um policial militar foi baleado, na tarde desta sexta-feira (14), durante uma abordagem a um homem em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) realizava uma abordagem a um indivíduo em uma moto, na Avenida Torres Homem, no bairro Éden, quando criminosos atiraram na direção dos policiais.

Um dos agentes foi atingido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sendo socorrida por outros policiais e colocada em uma viatura.

O PM, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a Casa de Saúde Terezinha de Jesus, ainda em São João de Meriti. A corporação informou que ele será transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na região central do Rio.

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.