Caso aconteceu no dia 2 deste mês, durante uma partida do América contra o ArtsulReprodução

Publicado 14/06/2024 19:10

Mesquita - Um torcedor do América foi agredido dentro do estádio Édson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense, após seguranças do local pedirem que fosse retirado das arquibancadas uma bandeira da Palestina e materiais de uma torcida organizada. O caso aconteceu no dia 2 deste mês, durante a partida do time contra o Artsul.

Em comunicado nas redes sociais, a torcida Anarcomunamérica relatou que, no intervalo do jogo, os seguranças do estádio foram até a arquibancada e mandaram uma torcedora retirar a bandeira do estádio, além de outros materiais da torcida.

Ainda conforme os relatos, ao perceberem que estavam sendo filmados, um dos seguranças arrancou o celular da mão de outro torcedor, que foi agredido com socos, chutes e jogado no chão logo em seguida, segundo a denúncia.

O caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita). Procurada, a Polícia Civil não retornou sobre as investigações.

O que diz o clube?

Por meio de nota, o América lamentou o ocorrido e disse que os responsáveis foram advertidos. Segundo o clube, "a violência e a truculência não se coadunam com as práticas do clube e de seus dirigentes no trato com qualquer um de nossos apaixonados torcedores".

A nota salienta ainda que a torcida envolvida no caso não tem autorização para se autodenominar 'torcida organizada', nem utilizar materiais do América Football Club. Eles reforçaram também que, de acordo com o Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, "não é permitida a presença de bandeiras, slogans ou qualquer tipo de conteúdo de natureza política na torcida".