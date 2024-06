São nove drones que estão em fase final de processo de aquisição - Divulgação

Publicado 15/06/2024 10:41 | Atualizado 15/06/2024 13:15

Rio - As blitze da Operação Lei Seca agora vão contar com o apoio de drones para aumentar as fiscalizações no estado do Rio. A princípio, as aeronaves serão incorporadas já nos primeiros meses do segundo semestre deste ano.

São nove drones que estão em fase final de processo de aquisição, pela Secretaria de Estado de Governo, para serem usados pelas equipes de fiscalização. A medida será implementada para ampliar a eficácia da fiscalização e, assim, evitar fugas de motoristas por ruas paralelas e a troca de condutores antes e após os pontos de bloqueio da Lei Seca.

"Com o avanço da tecnologia e a utilização indevida de aplicativos para difundir os pontos de fiscalização, várias medidas estão sendo adotadas pela Lei Seca para evitar que os motoristas burlem a operação e sigam dirigindo, mesmo sob o efeito do álcool, e colocando em risco a vida da população", destaca o secretário de Estado de Governo, André Moura.

Os drones serão utilizados nos pontos de fiscalização onde, pelo estudo estatístico e mapeamento da Lei Seca, são mais sensíveis a terem fuga de motoristas. Os locais não foram informados.