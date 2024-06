Exposição 'TransforMAR' destaca recuperação ambiental na Baía - Divulgação

Publicado 16/06/2024 00:00

A exposição 'TransforMAR', um desdobramento do Projeto Águas da Guanabara, é mais uma iniciativa da Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, e é voltada para a educação ambiental e conscientização da sociedade. A exposição chegará ao São Gonçalo Shopping no dia 21 de junho e permanecerá por dois meses.

O objetivo da mostra é divulgar o incansável trabalho realizado pelos pescadores artesanais do litoral dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Magé, e seus resultados. A exposição contará com muitas atrações, incluindo uma área dedicada a fotos e vídeos que demonstram tanto as etapas e dificuldades do trabalho quanto as significativas melhorias promovidas no ambiente marinho.



Além disso, haverá um espaço com atividades interativas onde os visitantes poderão explorar a Baía de Guanabara. O evento receberá não apenas os clientes do shopping e o público local, mas também alunos de escolas públicas e particulares, proporcionando uma aula de educação ambiental.



A Baía de Guanabara, conhecida como um dos cartões-postais do Rio de Janeiro, é um cenário marcante da paisagem com 53 praias e cercada pelos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói.



A mostra terá dois ambientes, um com 36 imagens que registram atividades feitas no projeto Águas da Guanabara e outro mais lúdico. A exposição vai mostrar um barco de madeira usado pelos pescadores para a limpeza da Baía de Guanabara.