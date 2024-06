Em 2024, o Experimente Cultura tem a expectativa de atender a cerca de cinco mil alunos, batendo a marca de 33 mil estudantes atendidos - Divulgação

Publicado 16/06/2024 00:00

Mais de 28 mil crianças de escolas do Rio de Janeiro já experimentaram o gostinho de visitar museus da cidade e internacionais através de visitas remotas, até com uso de realidade virtual. A iniciativa faz parte do projeto 'Experimente Cultura', que inicia a temporada 2024 com uma grande novidade. Um professor será levado para uma viagem gratuitamente, com destino a ser escolhido pelo ganhador.



Para concorrer, o docente precisa se inscrever no site experimentecultura.com.br e criar um plano de aula com temas relacionados aos mais de 30 museus parceiros do projeto. Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte serão as escolhas possíveis.



Em 2024, o Experimente Cultura tem a expectativa de atender a cerca de cinco mil alunos, batendo a marca de 33 mil estudantes atendidos. Serão 30 museus disponíveis no projeto, entre visitas presenciais e onlines, entre eles o Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio e Museu da Vida, no Rio; Museu Afro Brasil, em São Paulo; Museu do Louvre, na França; o Guggenheim de Nova Iorque, nos Estados Unidos; o Tate Museum, de Londres, na Inglaterra; Museu de Antropologia do México, e Museu Van Gogh, em Amsterdam, entre outros.



As escolas que tenham interesse em participar do projeto podem se inscrever gratuitamente no site experimentecultura.com.br até o dia 30 de junho.



"Teremos uma temporada recheada de novidades. Além de premiar um professor, nosso grande parceiro ao longo desses anos, com uma viagem, conseguimos trazer novos roteiros para o projeto, novas visitas interativas e conteúdos em realidade virtual de quatro países diferentes (EUA, Japão, Egito e México)", afirmou Renata Prado, curadora do Experimente Cultura.



Aulas de engajamento

Ainda no portal experimentecultura.com.br, o professor terá a sua disposição uma série de materiais para utilizar com suas turmas, inclusive planos de aulas construídos por outros educadores. Com isso, o Experimente pretende estimular professores a engajarem seus alunos em temas culturais voltados a museus pelo Brasil e pelo mundo. Cada atividade gerará uma pontuação e aquele que somar mais pontos até o dia 12 de outubro ganhará a viagem com acompanhante, podendo escolher entre cinco destinos culturais. O vencedor pode escolher ainda se permanece mais dias na viagem, caso opte por ir sozinho. O resultado será divulgado no dia 15 de outubro, dia do professor.



O ‘professor viajante’ terá oportunidade de visitar os maiores museus do destino que escolher. Caso opte pela Argentina, poderá visitar o MALBA, Museu Nacional de Belas Artes e fazer um City Tour. No Chile, o Museu Nacional de História Natural, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos e também um City Tour. Em Salvador, na Bahia, o Museu de Arte Moderna, a Cidade da Música e um City Tour. Em São Paulo, o Museu Afro Brasil, a Pinacoteca, o Museu da Lingua Portuguesa e o MASP. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Inhotim, o Museu de Artes e Ofícios e o Memorial Mineiro.