UPP reforça policiamento no Morro dos Macacos com apoio de veículos blindadosDivulgação/Polícia Militar

Publicado 15/06/2024 10:51 | Atualizado 15/06/2024 13:01

Rio - A Polícia Militar reforça o policiamento no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, neste sábado (15). A comunidade registrou intensos confrontos durante a semana e sofre com uma onda de violência há meses, por conta da disputa por controle de territórios entre criminosos rivais. Na manhã de hoje, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) contam com apoio de veículos blindados, mas, segundo a Polícia Militar, não há operação na região.

O clima tenso acontece desde o início do ano, por conta das tentativas de traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, liderados pelo Comando Vermelho, de invadirem o Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). O confronto mais recente aconteceu na noite da última terça-feira (11) e moradores da região utilizaram as redes sociais para lamentar a rotina de insegurança.

"Vila Isabel se tornou um dos mais violentos bairros do Rio. Evitem a região", escreveu uma pessoa. "É triste ver essa comunidade onde fui nascido e criado vivendo momentos difíceis! Deus guarde a todos dessa maldita guerra", comentou outra. "Está uma barbaridade, até quando?", "Até quando iremos conviver com essa insegurança?", questionaram outras. "Quase todo dia essa guerra terrível", apontou um comentário. "Muito triste, por muitas das vezes sobra para quem não tem nada a ver com isso", disse outro.

Guerra de facções

Desde janeiro deste ano, o Morro dos Macacos enfrenta a guerra entre traficantes. No dia 6 de janeiro, pelo menos três suspeitos ficaram feridos após uma tentativa de invasão de criminosos do Comando Vermelho de Manguinhos e do Morro do São João à comunidade. Em março, um sargento da PM foi baleado em um tiroteio no local. Na ocasião, equipes da UPP faziam uma operação, por conta de um intenso confronto entre bandidos rivais. Em meio aos disparos, o policial militar acabou atingido e socorrido por outros agentes.

Já no início de abril, três pessoas morreram durante mais uma tentativa de invasão de bandidos do CV do Morro do São João. No interior da comunidade, duas pessoas, identificadas como Ítalo Bruno do Carmo, 21, e João Victor de Oliveira Soares, 19, morreram. Já nos arredores, André Oliveira Vieira, 41, foi atingido por tiros na Rua Souza Franco e morreu no local. No fim do mês, moradores viveram dois dias seguidos de intenso tiroteio e, em um deles, um transformador foi atingido, afetando a distribuição de energia no local.