Intenso tiroteio foi registrado por moradores no Morro dos MacacosReprodução

Publicado 12/06/2024 08:42 | Atualizado 12/06/2024 08:46

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, relatam um intenso tiroteio na região desde a noite desta terça-feira (11). A comunidade vive uma intensa onda de violência há meses, devido à disputa por território entre criminosos rivais.

Segundo relatos, traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, dominada pelo Comando Vermelho (CV), estariam tentando invadir o Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência de rajadas de tiros. Em algumas imagens, moradores aparecem deitados no chão de suas casas em em meio ao fogo cruzado.

VEJA: Morro dos Macacos (TCP). Bala voou agora há pouco. pic.twitter.com/eagt8mErEG — Or Sassur (@orsassur) June 12, 2024

Segundo informações, traficante do CV, do Morro do São João, estariam tentando invadir o morro dos macacos ontem à noite e até agora a bala voando. Muitos tiros na comunidade, evitem a região!!! pic.twitter.com/eDduIH5mBF — MONTEIRO (@DOCENTEMONTEIRO) June 12, 2024

Mais um vídeo sobre o confronto entre traficante rivais CV e TCP no morro dos macacos. Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/fDCt1DRfpL — news and ufology (@newsandufology) June 12, 2024

Ainda nas redes sociais, moradores reclamam da rotina de violência na comunidade. "Tiroteio pesado aqui no Morro dos Macacos. Sinceramente, não aguento mais viver aqui. A gente vive uma guerra. Não dá", disse um internauta. "Quase todo dia tentam invadir o Morro dos Macacos, morador se ferra muito", comentou outro.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (UPP Macacos) reforçam o policiamento na comunidade na manhã desta quarta-feira (12).



Guerra de facções no Morro dos Macacos





Desde janeiro deste ano, o Morro dos Macacos enfrenta confrontos entre traficantes. No dia 6 de janeiro, pelo menos três suspeitos ficaram feridos após uma tentativa de invasão de criminosos do Comando Vermelho de Manguinhos e do Morro do São João à comunidade.



Em março, um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um tiroteio no Morro dos Macacos . Na ocasião, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região faziam uma operação na comunidade, por conta de um intenso confronto entre traficantes rivais. Em meio aos disparos, o policial militar, que não teve a identidade revelada, acabou sendo atingido e socorrido por militares.



Já no início de abril, três pessoas morreram durante mais uma tentativa de invasão de bandidos do CV da comunidade São João, no Engenho Novo, também Zona Norte. No interior da comunidade, duas pessoas, identificadas como Ítalo Bruno do Carmo, 21 anos, e de João Victor de Oliveira Soares, 19, morreram. Já nos arredores, André Oliveira Vieira, de 41 anos, foi atingido por tiros na Rua Souza Franco e morreu no local.

No fim de abril, moradores viveram dois dias seguidos de intenso tiroteio na região . Em um deles, outro transformador também foi atingido. Na ocasião, o policiamento chegou a ser reforçado na comunidade.

No dia 2 de maio , mais um tiroteio foi registrado na comunidade. Na ocasião, agentes da da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos (UPP/Macacos) foram acionados para checar a informação de disparos de arma de fogo na área de mata da comunidade. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes.