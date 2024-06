Material apreendido pela Receita Federal no Aeroporto do Galeão - Divulgação

Publicado 12/06/2024 21:54

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (12), uma encomenda postal com uma carga de maconha avaliada em R$ 18 mil no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O material foi encontrado durante uma inspeção realizada pela equipe de cães de faro em parceria com os Correios.

A remessa continha 72 cartuchos de resina refinada de cannabis com alta concentração de THC, principal componente da planta da maconha. A droga sairia do Rio com destino a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A apreensão foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).