Ela foi capturada no Cachambi, na Zona Norte do Rio, a partir da 'Ronda Virtual' - Divulgação

Publicado 12/06/2024 19:04 | Atualizado 12/06/2024 19:15

Rio - Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (12), acusada de furto e estelionato contra uma idosa de 82 anos. Nurimar Guimarães Diniz foi localizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na Rua Menezes Vieira, Cachambi, Zona Norte do Rio, a partir da 'Ronda Virtual', desenvolvida pela unidade para encontrar rastros digitais de foragidos da Justiça.

De acordo com as investigações, a acusada, que trabalhava cuidando da vítima em 2017, dizia a ela que estava passando por problemas pessoais e financeiros, pedindo empréstimos à idosa e se aproveitando da boa vontade dela.

Ainda conforme os investigadores, a vítima, com 82 anos na época dos crimes, foi diversas vezes ao banco para efetuar saques e contratar empréstimos na companhia de Nurimar, que lhe auxiliava com a operação do caixa eletrônico — a presa sabia as senhas dos cartões bancários da idosa.



Entre fevereiro e outubro daquele ano, ela pegou dinheiro de forma ilícita ao menos 72 vezes com a falsa promessa de pagar os empréstimos cedidos. Os prejuízos chegaram a mais de R$ 150 mil. Também no período entre janeiro e outubro de 2018, ela obteve mais R$ 10 mil da mesma vítima da mesma maneira.

Nurimar foi condenada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado. Ela foi detida pelos agentes enquanto trabalhava como cuidadora de idosos em outra residência, no Cachambi.