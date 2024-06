Colega de farda de policial do Bope morto em operação se emociona durante cortejo - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Colega de farda de policial do Bope morto em operação se emociona durante cortejoPedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 12/06/2024 17:29 | Atualizado 12/06/2024 19:26

Jorge Galdino Cruz, de 32 anos, foi marcado por homenagens de colegas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na tarde desta quarta-feira (12), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Familiares e amigos do agente também estiveram presentes e se emocionaram durante a despedida. Jorge foi Rio- O sepultamento do policial militar, de 32 anos, foi marcado por homenagens de colegas do, na tarde desta quarta-feira (12), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Familiares e amigos do agente também estiveram presentes e se emocionaram durante a despedida. Jorge foi morto durante uma operação do Bope no Complexo da Maré, na terça-feira (11).

fotogaleria

O velório teve início às 13h30, seguido do enterro, às 15h30. Policiais do Bope fizeram uma salva de três tiros durante o sepultamento. Três helicópteros da Polícia Militar também sobrevoaram o cemitério no momento do cortejo. Um dos filhos do agente participou do momento enrolado à bandeira do Bope.

Ao final do enterro, a porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Claudia Moraes, se emocionou ao falar sobre o colega morto. "Um profissional altamente treinado perdeu a vida. Hoje o sentimento é de tristeza, consternação... Eu perdi um irmão, não é trivial estar aqui. Eu tenho muitos amigos e tenho um irmão também aqui. A gente não pode banalizar a perda de policiais. Quando se ataca uma pessoa que está indo para proteger, atacamos a todos", disse a tenente-coronel bastante emocionada.



Ainda segundo a porta-voz da PM, os policiais que estavam na ação foram atacados por criminosos quando tentavam sair do Complexo da Maré com dois suspeitos presos. A tenente-coronel também conta que na operação foi apreendida uma metralhadora .30, com capacidade de danificar aeronaves. "Tiramos de circulação um armamento que oferecia risco para nós e para outros helicópteros que sobrevoam a região, como os da imprensa", disse.

Jorge Galdino deixa três filhos e mulher. Ele estava na Polícia Militar desde 2011, ingressou na tropa de elite em 2019 e se formou em 2023. Nas redes sociais, colegas de farda do PM publicaram um vídeo em homenagem a ele. Na publicação, os amigos escreveram: "O Jota, como carinhosamente era chamado, deixará um vazio enorme nos corações de todos que puderam compartilhar da sua amizade e camaradagem. Nosso irmão jamais será esquecido e seus feitos serão eternamente lembrados. Descanso em paz, guerreiro".

Policial do Bope também foi baleado



Outro policial, Rafael Wolfgramm, também foi baleado durante a operação na Maré. Ele permanece Outro policial, Rafael Wolfgramm, também foi baleado durante a operação na Maré. Ele permanece internado em estado grave , nesta quarta-feira (12), após passar por uma cirurgia no Hospital Federal de Bonsucesso. A família do policial pede doação de sangue.

Segundo uma prima do militar, as doações de qualquer tipo sanguíneo podem ser feitas no próprio hospital, que fica na Avenida Londres, número 616, em Bonsucesso, de 12h às 16h. Durante a manhã desta quarta (12), um ônibus com voluntários saiu da Praça Da Gleba, em Seropédica, na Baixada, com destino a unidade de saúde.

*Colaboração de Pedro Teixeira