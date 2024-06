Barricadas são removidas de comunidade em Belford Roxo - Redes Sociais

Barricadas são removidas de comunidade em Belford RoxoRedes Sociais

Publicado 12/06/2024 22:40





De acordo com a corporação, 20 toneladas de material usado para obstruir a via foram removidos. Durante o trabalho dos agentes do 39º BPM (Belford Roxo), houve um trocas de tiros com um grupo da região. Belford Roxo - A Polícia Militar realizou uma operação para remover barricadas na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (12). A medida aconteceu um dia após uma equipe de reportagem da TV Record ser atacada a tiros em uma das vias que dá acesso ao local. Na ocasião, a repórter Monique Bittencourt e o cinegrafista Thiago Bessa ficaram feridos.De acordo com a corporação, 20 toneladas de material usado para obstruir a via foram removidos. Durante o trabalho dos agentes do 39º BPM (Belford Roxo), houve um trocas de tiros com um grupo da região.

Um menor foi apreendido, além de uma pistola, um carregador, dois rádios transmissores, um celular e drogas. O material e o suspeito foram levados para a 54ª DP (Belford Roxo).

Na tarde desta terça-feira (11), a equipe de jornalistas estava em um carro de reportagem, identificado com a logo da emissora, próximo a comunidade do Castelar, quando sofreram o ataque. Eles ficaram feridos por estilhaços, mas estão bem. Mais tarde, policiais da 54ª DP (Belford Roxo), da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam o suspeito de efetuar os disparos. Na ação, outros três homens também foram presos.

As vítimas buscaram socorro na 54ª DP (Belford Roxo), que fez contato com as demais unidades. Os agentes entraram na comunidade, avistaram um grupo de suspeitos e tentaram abordá-los, mas foram atacados a tiros. Dois homens foram presos com cinto com carregador de pistola e outro com um radiocomunicador. Drogas também foram apreendidas.

Um terceiro suspeito, que teria realizado os disparos contra os policiais, fugiu, mas foi capturado em seguida. Na delegacia, ele ainda foi reconhecido como o autor do ataque aos jornalistas.