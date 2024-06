Monique Bittencourt, repórter da Record - Redes Sociais

Publicado 11/06/2024 20:08

Rio - A repórter Monique Bittencourt e o cinegrafista Thiago Bessa, da TV Record, foram atacados a tiros por criminosos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (11).

A dupla estava em um carro de reportagem, próximo a comunidade do Castelar, quando sofreram o ataque. Eles ficaram feridos por estilhaços, mas estão bem.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio emitiu uma nota de repúdio, afirmando que a equipe jornalística foi "vítima de mais um ato covarde e brutal da violência urbana no estado do Rio de Janeiro".

"Uma repórter e um cinegrafista voltavam de uma cobertura jornalística na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense quando foram surpreendidos por criminosos e tiveram o carro, identificado com a logo da Record TV, metralhado pelos marginais. O Sindicato se solidariza com os profissionais e cobra das autoridades do Estado providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados", publicou nas redes sociais.

A Record informou que os dois foram atendidos pela Delegacia de Belford Roxo e estão bem. A emissora também acrescentou que "lamenta e repudia este episódio de violência".