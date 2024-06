Publicado 12/06/2024 00:00

Na Manchete, Policial do Bope morre em confronto com traficantes no Complexo da Maré e outro agente fica gravemente ferido. Criminosos incendiaram um ônibus na Avenida Brasil em represália à ação policial

Em Rio, Suspeitos de envolvimento em assassinato ligado ao jogo do bicho são presos

Ex-governador do Rio Anthony Garotinho passa mal e faz cirurgia de emergência

Casais compartilham seus programas preferidos no Dia dos Namorados

No Ataque, Ayrton Lucas é desfalque no Fla. Botafogo vence o Fluminense e lidera o Brasileirão

No D, Paolla Oliveira entra na trend do momento e grava vídeo ao som de "Tô bem", de Jovem Dionísio