Publicado 12/06/2024 00:00

Articulação política continua sendo calcanhar de Aquiles do Executivo e crise com Congresso coloca em risco governabilidade de Lula. Promessa de participação direta do presidente nas negociações não foi suficiente para arrefecer tensão com parlamentares.

Inflação volta a subir em maio. Alta de 0,46%, contra 0,38% em abril. Incertezas sobre meta fiscal e avanço dos gastos públicos estão entre fatores que impactam diretamente no índice. Equipe econômica terá que rever diretrizes se quiser conter aumentos.