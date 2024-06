Um ônibus da linha 361 foi incendiado por criminosos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/06/2024 22:45

Rio - A Polícia Militar vai investigar se os supostos áudios onde criminosos citam ter cercado uma casa com agentes da corporação dentro, é verdadeiro. O registro, publicado nas redes sociais nesta terça-feira (11), teria acontecido durante uma operação policial no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Até o momento, mais de 20 suspeitos foram presos.

O áudio revela o momento em que PMs teriam sido encurralados pelos traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Complexo da Maré. "Três canas ali, vamos quebrar a casa com eles dentro. Não vai sair da casa, filha da p*", gritou um dos criminosos que participou do confronto. (ESCUTE O ÁUDIO)

Durante a operação, um policial militar identificado como Jorge Galdino Cruz morreu e outro, identificado como Rafael Dias Holfgramm, ficou ferido. Ele passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável.

Outros áudios circularam nas redes sociais, em um deles, a ordem era para instaurar o terror nas Linhas Vermelha e Amarela e na Avenida Brasil. Um ônibus foi incendiado e uma carreta foi colocada atravessada na altura da Vila do João. De acordo com o Rio Ônibus, o coletivo incendiado era da linha 361, que fazia o trajeto Recreio dos Bandeirantes X Castelo.

Até o momento, a corporação não sabe ainda se as mensagens de voz foram gravadas durante a operação que iniciou de manhã e se estendeu para o fim desta noite.

Operação

A operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, continua após mais de 11 horas. A ação, que iniciou por volta das 6h desta terça-feira (11), tem, até o momento, 24 suspeitos presos e quatro homens mortos, sendo dois deles considerados suspeitos pela Polícia Militar.

Um morador da Maré, identificado como Revalci Rosa Agues, de 75 anos, foi baleado durante a troca de tiros e está internado em estado estável no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Na operação, foram apreendidos 11 fuzis, uma metralhadora antiaérea, cinco pistolas, uma espingarda calibre 12, seis carros roubados, duas motos e drogas.

Segundo a PM, um esconderijo usado por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) também foi localizado no interior da comunidade. As drogas e os armamentos foram encaminhados à 21ª DP (Bonsucesso). Os veículos recuperados foram rebocados até o pátio do 22° BPM (Maré).



Ainda segundo a PM, entre os 24 presos, sete são oriundos de Minas Gerais, dos quais cinco estavam foragidos da justiça.