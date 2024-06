No domingo (9), Antônio foi morto a tiros em Vila Isabel, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 11/06/2024 19:42 | Atualizado 11/06/2024 19:43

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na morte do comerciante Antônio Gaspazianne Mesquita Chaves, de 32 anos. Ele foi executado no último domingo (9), em Vila Isabel, na Zona Norte, próximo do Bar Parada Obrigatória, do qual ele era dono.

Gaspazianne foi assassinado com cerca pelo menos 12 disparos. Os tiros perfuraram o para-brisa dianteiro e uma janela do lado do carona do veículo. O crime aconteceu pouco depois do comerciante parar o automóvel em um sinal, na esquina da Souza Franco com a Rua Teodoro da Silva, em uma das mais movimentadas do bairro.

Câmeras de segurança identificaram o carro utilizado pelos assassinos e o percurso do veículo foi monitorado pela Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio da Prefeitura do Rio (Civitas). Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que o automóvel utilizado pelos criminosos foi um modelo Polo com placa clonada. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O corpo de Antônio Gasparzianne foi enterrado no início da tarde desta segunda-feira (10) , no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Segundo testemunhas, o homicídio do comerciante teria ligação com a guerra entre contraventores. Em abril do ano passado, duas pessoas foram baleadas durante um ataque ao Bar Parada Obrigatória realizado por um grupo ligado ao bicheiro Luiz Cabral Waddington Neto, de 42 anos.

Informações sobre a localização dos envolvidos na morte do comerciante podem ser denunciadas de forma anônima ao Disque Denúncia, através dos canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ