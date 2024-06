Carro com marcas dos tiros que mataram empresário em Vila Isabel - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/06/2024 13:55 | Atualizado 09/06/2024 17:03

Rio - Um dono de bar foi executado com mais de 20 tiros, no início da tarde deste domingo (9), em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, Antônio Gaspazianni Chaves, de 33 anos, foi morto na esquina da Rua Teodoro da Silva — uma das mais movimentadas da região — com a Rua Souza Franco, por volta das 11h59.

Antônio era dono do Bar Parada Obrigatória, que fica na esquina da Rua Souza Franco com a Boulevard 28 de Setembro, próximo ao local onde ele foi assassinado. De acordo com testemunhas, dois suspeitos em uma moto aguardavam Antônio sair do bar e, em seguida, efetuaram os disparos contra seu carro, um Nivus, da Volkswagen. A Polícia Militar foi acionada e está no local do crime.

Em nota, a PM informou que o policiamento foi reforçado na região e a área do crime isolada para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que vai investigar o caso.

A companheira de Antônio foi ao local do crime. Muito abalada, ela chorou ao ver o corpo de seu parceiro e não quis falar com a imprensa. Além dela, um grupo de cerca de 10 amigos e familiares acompanharam o trabalho da polícia. Todos estavam muito comovidos, chorando e lamentando a morte do comerciante.

"Aqui está complicado de viver, é uma insegurança total. Eu já vi outras execuções assim. A Teodoro da Silva é uma das ruas onde os caras [criminosos] fazem fugas. Já cansei de ver várias mortes. A Visconde de Abaeté, Souza Franco e a Rocha Fragoso Silva Pinto são ruas muito perigosas", comentou.

Moradores do bairro suspeitam que o crime foi motivado por disputas envolvendo o jogo do bicho. A atendente de loja Cristiane Oliveira, de 43 anos, mora em Vila Isabel desde que nasceu e contou que a região tem ficado cada vez mais insegura e que os confrontos envolvendo a contravenção preocupam quem vive no local.

"No ano passado, no bar ali da esquina [Parada Obrigatória], teve um atentado envolvendo disputa de jogo do bicho. Algumas pessoas foram baleadas. Essa é uma questão que está bem preocupante aqui no bairro", relatou Cristiane.

Um outro morador, que vive no bairro há cerca de 40 anos e não quis se identificar, também reforça essa preocupação: "O dono do bar [Antônio] já não foi assalto. Os caras chegaram e executaram ele. Eu não sou especialista, mas tudo indica que é negócio de caça-níquel. É bem provável que seja disputas de caça-níquel", comentou.

Bar foi alvo de atentado no ano passado

No dia 15 de abril do ano passado, o bar Parada Obrigatória, de propriedade de Antônio Gaspazianni Chaves, foi alvo de um ataque envolvendo disputas pelo controle do jogo do bicho. O atentado deixou duas pessoas feridas.

Na ocasião, câmeras de segurança flagraram o momento em que um grupo de seis homens chegam em frente ao estabelecimento. Um deles entra no bar e atira. Em seguida, os criminosos entram em um carro e fogem.

O bicheiro Luiz Cabral Waddington Neto, de 42 anos, é suspeito de ser o mandante do crime. Segundo as investigações, foi ele quem abriu fogo no ataque ao estabelecimento.