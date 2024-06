UPA de Três Rios ficou com marcas de sangue no chão - Reprodução

Publicado 09/06/2024 18:50

Rio - A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar uma confusão, com direito à tiros, ocorrida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Rios, no Sul Fluminense, na madrugada deste domingo (9). O piso da unidade ficou marcado com sangue.

Segundo informações preliminares, um grupo de homens se envolveu em uma briga dentro de uma boate do município. Uma mulher interviu na confusão e teria acertado uma garrafa de vidro em um dos envolvidos. O ferido então teria dado um soco na mulher, gerando uma nova discussão.

Depois da briga, a mulher e o homem foram para a UPA em busca de atendimento. De acordo com a Polícia Militar, um indivíduo armado, que estava acompanhado de outros homens, entrou na unidade e fez disparos em direção a um dos pacientes. Não houve registro de baleados.

O criminoso teria forçado a porta de uma sala da unidade para ter acesso ao homem que se envolveu na briga da boate. Durante a confusão, gotas de sangue, que seria do homem que se cortou com a garrafa na boate, se espalharam pelo chão da UPA.

Os suspeitos fugiram no momento em que foram abordados por um guarda municipal. Os policiais do 38° BPM (Três Rios) encaminharam o agente e os envolvidos na discussão para a 108ª DP (Três Rios), onde o caso foi registrado. O policiamento foi reforçado na região.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e testemunhas são ouvidas. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para esclarecer todos os fatos.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Três Rios ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.