O casal Pedro Ferreira e Emanuela Santana, juntos há cinco anosAcervo pessoal

Publicado 09/06/2024 16:47 | Atualizado 09/06/2024 16:52

Não há como negar que, por mais que o Dia dos Namorados seja uma data comercial, ele domina as mentes e os corações não apenas dos casais apaixonados, mas também daqueles que buscam por um relacionamento amoroso.

A data simboliza o amor e o clima de romance fica em alta. Um presente bem pensado, com pistas da matéria-prima da qual aquele amor é feito, é uma ótima ideia para marcar a comemoração. No entanto, momentos de bem-estar vividos com a pessoa amada ajudam a construir de forma saudável um sólido cotidiano amoroso.

O psicanalista Artur Costa explica que a paixão, aquela energia contida no átomo inicial do amor, não dura mais do que dois anos, então a época do Dia dos Namorados é importante para o fortalecimento dos vínculos estabelecidos: "Celebrar uma data que tem a ver com atos afetivos retroalimenta a paixão e é favorável para a saúde do relacionamento e para a saúde mental. Para os casais, a experiência de um almoço ou um jantar a dois, é um investimento para a saúde emocional, pois libera dopamina e acaba favorecendo os valores afetivos", afirma.

Falando em dopamina, a tal borboletinha no estômago, ele é apenas um dos hormônios da felicidade ligados à interação amorosa típica desta época do ano. A expressão 'rolou uma química' é real. Quando o relacionamento é bom, ele libera as substâncias de satisfação dopamina, ocitocina e serotonina, proporcionando sentimentos de prazer e bem-estar.

"Estar apaixonado e ser correspondido ainda ajuda na redução do estresse, pois há relaxamento e alegria. A paixão é ótima para a saúde mental", avalia Artur.

Se a troca de presentes é tradição nas comemorações do Brasil, a psicanálise orienta que este é um momento de estimular a gratidão. Presentes encantam porque envolvem uma escolha intencional ao realizar uma leitura do ser amado, do que ele gosta, qual objeto ou experiência o faria feliz.

A psicanalista Rafaela, que inclusive tem ‘Paixão’ como sobrenome, atesta que as surpresas mantêm a chama acesa e ajudam a não deixar o relacionamento cair na rotina, pois ativam a adrenalina, outro hormônio benéfico para a saúde mental: "Planejar um programa surpresa, fazer algo bom e inesperado para o outro sinaliza que você está feliz naquela relação e deseja fazer a sua companhia feliz também". Ela complementa afirmando que "quando se é feliz em uma relação, a pessoa deseja fazer algo de bom para o outro, como gratidão, sem nenhuma cobrança envolvida".

No dia da entrevista para o DIA, Rafaela havia comprado um espumante para um brinde surpresa com o seu marido, com quem está há três anos, para comemorar uma vitória profissional do parceiro: “É bom para termos um momento agradável a dois e ele saber que estou feliz pela conquista".

Casada há cinco anos, a enfermeira auditora Emanuela Santana reinventa o amor com Pedro Ferreira com pequenas novidades: "A vida, com as suas mudanças, nos desafia, e o amor também é muito desafiado no dia-a-dia. Penso diariamente: ‘será que vale a pena estar neste casamento?’ Então, para eu validar o meu amor com o Pedro, buscamos juntos uma nova descoberta, um novo lugar para irmos, uma nova conversa, um filme, um assunto", conta.

Uma viagem à Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, foi a escolha de Lorrayne Sardinha, professora de Biologia, e Bruno Martins para comemorar 10 anos de namoro. Eles saíram de carro de Bom Jardim, na serra fluminense, rumo ao litoral. A charmosa cidade praiana foi o cenário perfeito para reforçar o amor do casal: "Foi uma viagem muito especial, pois celebramos uma década juntos. Estávamos ali comemorando o passado, o presente, e decidindo e planejando estar muitos e muitos mais anos na companhia um do outro", emociona-se Lorrayne.

Estas pequenas sutilezas fazem o amor repousar quieto e tranquilo, afinal de contas, a paixão não dura para sempre: "Mas quando o casal está emocionalmente estável, ela consegue, de forma saudável, ultrapassar as barreiras do tempo e migrar para um amor sólido, contínuo e constante, um amor de longo prazo", declara Artur.

A assessora de imprensa Fernanda Arripia foi diagnosticada com transtorno de depressão e ansiedade há alguns anos e, desde então, a saúde mental precisa ser olhada com cuidado todos os dias. Ela conta com a parceria de seu marido, com quem mantém um relacionamento de cumplicidade há oito anos: “Casamento não é fácil. Sei que parece um clichê, mas é uma relação que precisa de manutenção diária. Nós completaremos nove anos de casados no dia 13 e eu estou muito feliz, mesmo com as brigas frequentes sobre quem vai lavar a louça. Tenho certeza de que todo o amor e a relação de amizade que tenho com o meu companheiro fazem toda a diferença na minha saúde mental", declara.



Para estar sempre apaixonado, mesmo em uma relação longa, Artur aconselha levar frescor e reavivamento para a relação. Ele acredita que a melhor maneira para se apaixonar novamente quando se está em um relacionamento é fazer uma releitura frequente do ser amado e não se limitar ao que pensa conhecer, já que as pessoas mudam o tempo todo: "Mostrar contínuo interesse é a chave para um relacionamento de sucesso. Não há nada mais atraente para uma pessoa do que sentir que desperta a atenção de quem ela ama".



Deixe ex no passado

Mas, para além dos benefícios da comemoração da data, como ficam os solteiros? Não dá para ignorar que o Dia dos Namorados é superestimado no Brasil e acaba sendo caótico para pessoas que tiveram um término recente ou estão solteiras a contragosto.

Para Rafaela, a solitude, quando estar sozinho não vem acompanhado de sofrimento psíquico, deve ser apreciada pelos solteiros antes de procurarem um relacionamento sério: "A pessoa tem que estar bem na própria companhia, para conseguir ter um relacionamento leve, prazeroso e sem dependência emocional", afirma. Nesta etapa, as temidas cobranças amorosas não têm espaço: "Quando a pessoa percebe que ela se constrói sozinha, uma outra chega para complementá-la e não para ser uma bengala sentimental", complementa.

Uma boa dica para quem está com o coração partido é não stalkear ex. O Dia dos Namorados pode intensificar esse sentimento de mal-estar em quem está sofrendo o luto de um término e fica tentado a fuxicar o perfil alheio. Isso só torna o processo de superação mais lento.

Um detox de redes sociais, uma espécie de método Marie Kondo da internet, ajuda a passar com tranquilidade este momento. Artur explica que a pessoa ferida precisa permitir que a mente consiga diluir a memória que traz dor. Ele aconselha que se desfaça de coisas que lembrem o relacionamento vencido. Assim, a mente vai diminuindo a lembrança de quem passou e empurrando as recordações para o inconsciente, para a frustração perder importância: "A própria mente faz esse trabalho, a menos que a pessoa fique trazendo o ex para a consciência".