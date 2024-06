Transporte curioso de moto no porta-malas de carro chama atenção de motoristas - Reprodução

Publicado 09/06/2024 12:23 | Atualizado 09/06/2024 12:44

Rio - Circula nas redes sociais, desde a noite deste sábado, um vídeo onde um motorista é flagrado transporta uma moto no porta-malas de um carro pela Linha Amarela.



A cena curiosa chama ainda mais atenção devido ao porte do veículo usado no transporte irregular, um hatch compacto, modelo Chevrolet Celta, de apenas duas portas.

Para piorar a situação, o modelo ainda tem na mala um cilindro de GNV. O tanque divide espaço no bagageiro com a motocicleta que parece estar presa apenas com o auxílio de cordas. Uma delas é fixada no para-choques do Celta.

VEJA: Carioca é flagrado transportando motocicleta no porta-malas de um Celta e vídeo viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/H3eDQNny9z — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) June 9, 2024



O motorista que flagra a situação chega a comentar: "Na boa, Rio de Janeiro não é para qualquer um. Já vi de tudo, agora vocês já viram uma mala com uma moto? Olha o carro: um Celta, irmão. Olha isso!", disse.

A concessionária Lamsa, responsável pela Linha Amarela, foi questionada pela reportagem sobre a situação, mas ainda não se posicionou.