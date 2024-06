Exames de qualificação dos vestibulares da Uerj começaram a ser realizados neste domingo (9) - Divulgação

Publicado 09/06/2024 19:59

Rio - Mais de 56 mil pessoas realizaram o primeiro exame de qualificação do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) neste domingo (9). Durante a prova, os candidatos tiveram quatro horas para responder 60 questões de múltipla escolha.

Segundo o Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) da universidade, compareceram 56.343 pessoas e faltaram 4.785. O número de faltas corresponde a apenas 7,83% do total de inscritos).





O exame de qualificação realizado neste domingo (9) foi a primeira oportunidade dos candidatos de se qualificarem para a fase final do vestibular. Ainda é possível fazer um segundo exame de qualificação, em setembro, antes da prova discursiva. O gabarito da prova já pode ser consultado na página do Vestibular Uerj e o resultado oficial será publicado nesta sexta-feira (14).

Nesta primeira etapa os candidatos ainda não escolhem a graduação que desejam cursar, que só ocorre na fase final do processo.



As inscrições para o 2º Exame de Qualificação acontecem entre 15 de julho a 5 de agosto.