Cariocas aproveitaram o sol na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, neste domingo (9)Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 09/06/2024 18:06

Rio - A cidade do Rio terá mais uma semana com tempo estável devido a influência de um sistema de alta pressão. De segunda-feira (10) até quinta-feira (13), o céu deve permanecer claro e com poucas nuvens. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

Neste domingo (9), os cariocas aproveitaram o dia ensolarado para fazer exercícios e para entrar no mar em praias do município. Em Ipanema, na Zona Sul, banhistas desfrutaram a água calma. Já na orla, diferentes pessoas caminharam e pedalaram.

Todas as atividades puderam ser realizadas com um céu sem nuvens. As temperaturas durante o dia estiveram mais estáveis em relação a este sábado (8), com mínima registrada de 16,6°C às 05h10 e máxima registrada de 31,2°C às 15h30.

Segundo o Sistema Alerta Rio, os próximos dias serão iguais a este domingo, pois o tempo permanecerá sendo influenciado por um sistema de alta pressão. Os ventos estarão fracos a moderados.

Nesta segunda-feira (10) e na terça-feira (11), a temperatura deve variar entre 30°C e 20°C. Já na quarta-feira (12) e na quinta-feira (13), a variação deve ocorrer entre 28°C e 19°C.