Em 2023, também houve homenagem do Cristo Redentor ao Dia Nacional de Portugal - Divulgação

Publicado 09/06/2024 19:39

Rio - O Cristo Redentor será iluminado em verde e vermelho, na noite desta segunda-feira (10), em homenagem a Portugal. Nesta data, o país europeu celebra o Dia Nacional, que também está relacionado a ao poeta Luís Vaz de Camões.

O monumento ficará com as cores da bandeira de Portugal por uma hora, das 19h às 20h. Este dia presta homenagem a Portugal, aos portugueses, à cultura lusófona e à presença portuguesa por todo o mundo. Neste mês, será celebrada os 500 anos da morte de Camões, uma figura ilustre na cultura do país.

A iluminação irá coincidir com o evento realizado no Palácio de São Clemente, sede do Consulado Geral de Portugal no Rio, localizado em Botafogo, na Zona Sul da capital.

"Tal como em anos anteriores, a visualização do monumento ao Cristo Redentor iluminado com as cores nacionais de Portugal testemunhará a perenidade dos laços de amizade e afeto que unem Portugal e Brasil e constituirá um momento de grande significado emocional para toda a comunidade portuguesa e luso descendente residente no Rio de Janeiro", disse o Santuário Cristo Redentor.