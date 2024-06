Com apoio de cães farejadores, PM apreendeu mais de 900 pinos de cocaína - Reprodução / @pmerj

Publicado 09/06/2024 18:02

Rio - A Polícia Militar apreendeu mais de 900 pinos de cocaína, na tarde deste domingo (9), em uma área de mata do Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Não há informações sobre pessoas presas na ação.

Segundo a PM, durante um patrulhamento realizado por policiais do Batalhão de Ação com Cães (BAC), os militares localizaram, com apoio de cães farejadores, um total de 948 pinos da droga.

O material apreendido foi encaminhado à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde a ocorrência foi registrada.