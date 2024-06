No Dia dos Namorados, casais poderão fazer ensaios fotográficos no Palácio Tiradentes - Divulgação

Publicado 09/06/2024 19:46

Rio - Para homenagear os casais apaixonados no Dia dos Namorados, celebrado na próxima quarta-feira (12), o Palácio Tiradentes vai abrir as portas para que os parceiros possam realizar um ensaio fotográfico dentro do histórico espaço. Esta é a primeira vez que a antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), localizado na Praça XV, no Centro da cidade, recebe este tipo de evento, que é gratuito.

Segundo a Alerj, que administra o espaço, os ensaios fotográficos só poderão ser feitos no dia dos namorados, entre 10h e 17h. Para realizar as fotos, é necessário solicitar um agendamento prévio através do e-mail cultura@alerj.rj.gov.br.

O Palácio Tiradentes fica na Rua Primeiro de Março sem número, na Praça XV. Ainda de acordo com os administradores, o local não tem espaços para trocas de roupa e cada casal deve levar seu fotógrafo.

Edifício Histórico

Projetado em estilo eclético por Archimedes Memória e Francisco Couchet, o Palácio Tiradentes foi inaugurado em 6 de maio de 1926 e tornou-se um importante marco arquitetônico no estado. O prédio, cuja arquitetura lembra o Grand Palais de Paris, impressiona por sua imponência e elegância.