Agentes da Guarda Municipal agiram após denúncia de moradoresDivulgação / Guarda Municipal

Publicado 09/06/2024 11:42 | Atualizado 09/06/2024 11:57

Rio – Guardas municipais apreenderam 196 itens abandonados por ambulantes na Rua General Raulino de Oliveira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em operação neste sábado (8). Objetos como isopores, cadeiras, bebidas diversas, cooler, carrocinha, guarda-sol, lona, caixa de feira e faca foram recolhidos pelas autoridades.

As equipes foram ao local após denúncia feita por moradores, que reclamaram do material em via pública. O entulho foi levado para o depósito da prefeitura em Bonsucesso, na Zona Norte.



Esta é a segunda operação deste tipo na semana. Na madrugada da última quarta-feira (5), agentes apreenderam 418 itens irregularmente na Praia da Barra.