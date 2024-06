Conjuntos reformados ficam na Avenida Cesário de Melo, em Cosmos - Divulgação

Conjuntos reformados ficam na Avenida Cesário de Melo, em CosmosDivulgação

Publicado 09/06/2024 14:44

Rio - O Governo do Estado entregou, neste sábado (8), a reforma dos conjuntos habitacionais Trento e Varese, em Cosmos, Zona Oeste do Rio. A Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social investiu mais de R$ 8 milhões na recuperação do condomínio, beneficiando mais de 500 famílias.

fotogaleria

Os conjuntos receberam diversos serviços, como reforma dos telhados, incluindo substituição de telhas e madeiramento, recuperação e impermeabilização de reservatório de água, recomposição e pintura das fachadas. Nas áreas externas, os espaços ganharam nova pavimentação e pintura da quadra poliesportiva. Além disso, a guarita foi reformada, assim como a lixeira e o salão de festas e as áreas comuns de parques e jardins.



Para o secretário de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, as obras proporcionarão muitos benefícios: "As reformas foram conduzidas com muita responsabilidade, empenho e carinho."



A dona de casa Joana Darc, que mora no Conjunto Habitacional Varese há 13 anos, elogiou o resultado. "Está todo mundo muito feliz. Os condomínios estavam precisando de um visual novo e, claro, a reforma traz mais segurança e conforto para quem vive aqui. Agora é só desfrutar de tudo isso", comemora Joana.



Já para o subsíndico do condomínio Trento, Genilson César Sorriso, a reforma representa a realização do sonho de muitas pessoas. "Os moradores não possuem condições para arcar com uma obra deste porte. Tínhamos muitas necessidades, como a reforma da quadra, a pintura das paredes e as melhorias no salão de festas e guaritas. Mas essas dificuldades ficaram para trás! A partir de hoje a nossa prioridade é aproveitar essa nova realidade", projeta.



O evento de entrega das obras foi embalado pelo clima de festa junina e os moradores dos conjuntos tiveram a oportunidade de participar de uma ação social que contou com inúmeros serviços, como emissão de segunda via de documentos, banco de empregos, orientação para pessoas com deficiência, distribuição de livros, doces e lanches, e muito mais.



O Conjunto Habitacional Trento, que recebeu um investimento de mais de R$ 4,6 milhões, é composto por 297 apartamentos. Já Varese, com 234 unidades, contou com um investimento superior a R$ 3,7 milhões. Ambos ficam na Avenida Cesário de Melo, em Cosmos.

"É isso que esse projeto entrega. Moradia mais digna e melhor condição de vida para quem vive no nosso estado", ressalta o governador Cláudio Castro.