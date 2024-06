Chiquinho e Domingos Brazão estão presos, acusados de mandarem matar Marielle - Reprodução

Publicado 11/06/2024 17:22 | Atualizado 11/06/2024 17:29

Rio - As medalhas Pedro Ernesto dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, presos por suspeita de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes , foram revogadas durante uma sessão plenária da Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira (11). Essa foi a sétima tentativa de aprovar o cancelamento das horarias. Nas outras vezes, os parlamentares chegaram a esvaziar a sessão e evitar participar da votação.