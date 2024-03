Marielle Franco foi eleita vereadora em 2016 pelo Psol e executada em 14 de março de 2018 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/03/2024 07:45 | Atualizado 24/03/2024 08:00

Rio - Três suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson do Nascimento foram presos, na manhã deste domingo (24) em uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio foram presos na operação Murder Inc.

Estão sendo cumprindo três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos na cidade do Rio de Janeiro.

A operação Murder Inc. tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. Também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.