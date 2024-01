Marielle Franco foi eleita vereadora em 2016 pelo Psol e executada em 14 de março de 2018 - Reprodução / Redes Sociais

Marielle Franco foi eleita vereadora em 2016 pelo Psol e executada em 14 de março de 2018Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/01/2024 15:29 | Atualizado 25/01/2024 15:57

Rio - Uma das linhas de investigação da Polícia Federal apura se a morte de Marielle Franco , em 14 de março de 2018, tem relação com uma disputa por terrenos na Zona Oeste do Rio. A informação estaria na suposta delação premiada do ex-policial militar Ronnie Lessa , preso após ser apontado como o responsável pela execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes, que teria delatado Domingos Brazão , conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE), como mandante do crime.

Em depoimento, Lessa teria informado que Marielle virou alvo depois de defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda e que o processo fosse acompanhado por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio e o Núcleo de Terra e Habitação, da Defensoria Pública do Rio.

O mandante do crime estaria buscando a regularização de um condomínio em Jacarepaguá sem considerar o critério de área de interesse social. O objetivo seria transformar a propriedade em especulação imobiliária. A informação sobre a possível motivação é do jornal 'O Globo'.

No ano do assassinato, a hipótese do crime ter acontecido por disputas de terra já era considerada, pois a investigação analisava a possibilidade de milicianos estarem incomodados com a chance de Marielle Franco atrapalhar os negócios ligados à grilagem de terras.

Mandante do crime

Em suposta delação premiada, Ronnie Lessa teria dito que Domingos Brazão deu a ordem para executar Marielle. O conselheiro já havia sido investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio e pela PF por um possível envolvimento nos assassinatos. A principal motivação seria vingança contra Marcelo Freixo , ex-deputado estadual pelo PSOL e atual presidente da Embratur. Porém nada foi provado contra ele até o momento.

Em 2019, a Polícia Federal citou o nome de Brazão no inquérito que apurava a obstrução da investigação sobre o crime, quando o caso ainda estava sob com a Polícia Civil. Em um relatório de cerca de 600 páginas, o delegado Leandro Almada, que atualmente ocupa o cargo de superintendente da PF do Rio, comprovou que houve uma tentativa de obstrução nas investigações.

De acordo com o relatório da PF produzido à época das investigações, o PM Rodrigo Jorge Ferreira teria criado uma versão fantasiosa acerca dos motivos do crime para prejudicar Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, e o vereador Marcello Siciliano (PP). O inquérito foi encerrado em 2019 e o processo contra Brazão foi arquivado.

Dois anos antes de virar alvo no caso Marielle Franco, Brazão chegou a ser afastado de seu cargo no TCE durante a operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava-Jato que investigava um esquema de corrupção no órgão. Outros quatro conselheiros também perderam a função: José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar, Aloysio Neves e José Maurício de Lima. Em março de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decidiu a favor do retorno do ex-deputado estadual Domingos Brazão ao conselho do TCE

Agora, a Polícia Federal aguarda o parecer do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que está com a delação de Lessa. Se comprovado que o ex-PM citou Brazão, os investigadores terão que provar o envolvimento de Brazão no duplo homicídio.

Sobre a possível delação de Lessa, a Polícia Federal informou que, até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário. Trata-se da delação de Élcio de Queiroz. Ainda segundo a PF, as investigações "seguem em sigilo, sem data prevista para seu encerramento". "A divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho investigativo e expõem cidadãos", finalizou a PF por meio de nota.



O advogado de Domingos Brazão, Márcio Palma, afirmou não ter conhecimento sobre a delação e que toda sua informação sobre o caso vem da imprensa. Brazão, por sua vez, sempre negou participação no crime em entrevistas anteriores.