Policiais realizam perícia em agência do Banco do Brasil assaltada na Tijuca - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 25/01/2024 14:37 | Atualizado 25/01/2024 16:00

Rio - Criminosos assaltaram uma agência bancária na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha invadiu a unidade do Banco do Brasil, na Rua Conde de Bonfim, após render um segurança e o gerente que chegava para trabalhar no momento da abordagem. Na ação, o bando teria roubado R$ 200 mil em espécie.

Os bandidos fugiram levando a quantia em dinheiro e as armas dos seguranças. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).



Procurado por O DIA, o Banco do Brasil se limitou a informar que não comenta casos deste tipo, mas reforçou que está colaborando com as investigações.