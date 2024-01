Corpo estava em um valão na Avenida Canal do Anil, na Gardênia Azul - Reprodução

Publicado 25/01/2024 19:48

Rio - Um corpo de um homem, de 28 anos, foi encontrado, no início da noite desta quinta-feira (25), em um valão na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. A região sofreu com uma intensa troca de tiros entre tráfico e milícia durante a madrugada, inclusive com dois mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados para recolher um cadáver na Avenida Canal do Anil por volta das 18h25. A vítima foi identificada como Carlos Moura e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

Ainda não há informações sobre circunstâncias da morte. Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Dia de confrontos com mortes e feridos

A região da Gardênia Azul sofreu com um intenso confronto na madrugada desta quinta-feira (25) devido a uma disputa entre traficantes e milicianos. A troca de tiros também envolveu grupos de criminosos de Rio das Pedras. Dois homens morreram e um ficou ferido.

A disputa pelo controle de território na região ocorre há mais de um ano e provoca uma rotina de violência. Segundo relatos, milicianos invadiram a Gardênia Azul nesta madrugada, que havia sido tomada por traficantes e, além dos tiros, granadas também teriam sido lançadas. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o intenso confronto e ver barricadas em chamas. Uma van chegou a ser incendiada pelos bandidos. Em resposta, o Comando Vermelho (CV) teria atacado a região do Rio das Pedras.

Segundo a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi até Rio das Pedras para checar denúncias de tiros. Na Avenida Canal do Anil, mesmo local onde Carlos Moura foi encontrado nesta noite, os policiais encontraram dois homens mortos no chão e um veículo com diversas marcas de tiros. A área foi isolada para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Ainda na região, os militares localizaram um ferido. Os bombeiros o socorreu e o encaminhou para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde e a ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara).

Durante o dia, os criminosos rivais também se enfrentaram nos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte, e na Praça Seca, Zona Oeste. Neste último local, dois suspeitos foram baleados em uma troca de tiros com policiais militares no Morro do Barão , comunidade dominada pelo CV. Ambos foram socorridos e levados até o Lourenço Jorge, onde estão sob custódia.

Há mais de um ano, as comunidades das Zonas Oeste e Norte vivem cenários de guerra por conta da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretendem expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.