Viaturas da Polícia Militar posicionadas no Morro da Barão, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/01/2024 16:59 | Atualizado 25/01/2024 17:04

Rio - Um segundo tiroteio voltou a assustar moradores da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, que já haviam sido acordados com o som de tiros no início da manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) faziam um patrulhamento na Rua Brício de Abreu, no Morro da Barão, comunidade dominada atualmente pelo Comando Vermelho (CV), quando foram atacados a tiros por criminosos por volta das 14h30 desta quinta-feira.