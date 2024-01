Durante a operação, as equipes informaram aos pescadores que, caso essa irregularidade seja flagrada novamente, eles serão removidos - Divulgação

Publicado 25/01/2024 16:28 | Atualizado 25/01/2024 18:28

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta quinta-feira (25), uma operação de ordenamento na praia do Recôncavo, em Sepetiba, Zona Oeste. Na ação, que teve participação da Guarda Municipal e da Polícia Militar, foram demolidos nove barcos abandonados e dois motores de barco. Também foram recolhidas 25 toneladas de lixo pelos agentes da Comlurb.



Nove barcos abandonados foram destruídos em operação da SEOP em Sepetiba



"Essa é mais uma operação de ordenamento do espaço público que a SEOP realiza, pois não vamos tolerar essa ocupação desordenada. Estamos devolvendo esse espaço para a população e vamos continuar atuando para que a cidade fique cada vez mais organizada. As pessoas precisam respeitar e a fiscalização vai ficar em cima", afirma o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.Dos barcos demolidos, seis eram de grande porte. As equipes também informaram aos pescadores que não é permitido embarcações na areia e que, caso essa irregularidade seja flagrada novamente pelos agentes, eles serão removidos.