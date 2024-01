Segundo informações, ele estaria distraído e não ouviu o gongo do veículo - Marcelo Moura

Publicado 25/01/2024 17:53 | Atualizado 25/01/2024 18:47

Rio - Um homem ainda não identificado foi atropelado, na tarde desta quinta-feira (25), por um VLT na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio. Segundo informações, ele estaria distraído e não ouviu o gongo do veículo por estar com fones de ouvido.

De acordo com a concessionária, a circulação dos trens foi imediatamente paralisada para atendimento ao pedestre. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Souza Aguiar, no Centro. O estado de saúde dele é desconhecido.

A circulação do VLT foi interrompida por 25 minutos. Após o atendimento ao pedestre, a operação dos trens foi retomada normalmente.

O VLT Carioca reforçou que pedestres devem se manter atentos ao atravessar a linha o VLT, respeitando as sinalizações e avisos sonoros.