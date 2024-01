Carro da vítima foi alvejado por criminosos na Rua General de Azevedo - Arquivo Pessoal

Carro da vítima foi alvejado por criminosos na Rua General de AzevedoArquivo Pessoal

Publicado 25/01/2024 17:42 | Atualizado 25/01/2024 19:21

Rio - Um homem foi baleado durante um tiroteio na tarde desta quinta-feira (25) na Rua General de Azevedo, em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com relatos de testemunhas, criminosos atiraram contra um carro que passava pela via, mas o veículo conseguiu escapar. Um dos disparos atingiu a vítima, que estava na mesma rua, em outro automóvel.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o homem foi socorrido por um grupo de moradores e depois encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, no mesmo bairro. A corporação informou que o policiamento foi reforçado na região.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Em nota, a Polícia Civil informou que solicitou as imagens das câmeras de segurança e as investigações estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.