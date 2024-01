Os trens da Central do Brasil e de Santa Cruz circulam como paradores - Cleber Mendes/Agência O Dia

Os trens da Central do Brasil e de Santa Cruz circulam como paradoresCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 26/01/2024 06:32 | Atualizado 26/01/2024 06:34

Rio - As partidas de trens da estação de Campo Grande, na Zona Oeste, foram suspensas no início da manhã desta sexta-feira (26) devido a uma ocorrência no sistema de sinalização.



Segundo a SuperVia, ainda devido à ocorrência, os trens da Central do Brasil e de Santa Cruz circulam como paradores. Em nota a concessionária informou que lamenta o transtorno e pediu compreensão dos passageiros.



Nas redes sociais, os passageiros reclamaram da situação. "Sempre quando chove é isso. A gente que lute", disse uma internauta.



"Quem não tem compreensão são vocês SuperVia, com o trabalhador, todo dia uma desculpa esfarrapada", comentou outro.



"E cadê eles (os trens)? Não tem trem de Campo Grande e até agora o de Santa Cruz também não, estou na estação Senador Camará e até agora nada", questionou outra.

Até o momento, não há previsão para normalização do sistema.